Trendyol Süper Lig'in 2023/2024 sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray ligin 5. haftasından Samsunspor'u ağırlıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY - SAMSUNSPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Samsunspor: Okan Koçuk, Bola, Drongelen, Yunus Emre, Schindler, Tait, Soner, Fofana, Holse, Emre Kılınç, Dimata

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Samsunspor maçı 16 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.