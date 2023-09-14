Galatasaray geçtiğimiz sezonun şampiyonu olmuştu.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan taraftara müjdeli haber geldi! Devre arasında...
Son dakika Galatasaray haberleri: Transfer sezonunun sürpriz takımlarından Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna birçok yıldız isimleri katan sarı-kırmızılılar, transferde dur durak bilmiyor. Yönetimden taraftara müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Bu yılda aynı ünvanı devam ettirmek için sarı-kırmızılı ekip, flaş transferlere imza attı.
Cimbom, öncelikli olarak geçtiğimiz sezonun yıldız ismi olan Mauro Icardi'yi kadrosunda tuttu.