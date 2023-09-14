Galatasaray'dan çifte atak! Bir yerli bir yabancı bombası...

Galatasaray'dan çifte atak! Bir yerli bir yabancı bombası...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda transferde sürpriz bir gelişme ortaya çıktı. Başkan Vekili Erden Timur her neka dar yerli oyuncu üzerinde dursa da bir yerli bir yabancı yıldız isim gündeme geldi. İşte listede öne çıkan o futbolcular... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.09.2023- 06:40