Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor'u konuk edecek Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Galatasaray'dan çifte atak! Bir yerli bir yabancı bombası...
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda transferde sürpriz bir gelişme ortaya çıktı. Başkan Vekili Erden Timur her neka dar yerli oyuncu üzerinde dursa da bir yerli bir yabancı yıldız isim gündeme geldi. İşte listede öne çıkan o futbolcular... GS SPOR HABERLERİ
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor'u konuk edecek Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda Başkan Vekili Erden Timur, her ne kadar fırsat ve yerli transferini öne çıkarsa da gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.
Yönetim transferi büyük ölçüde tamamlasa da her an yeni takviyeler yapabilir.