Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, İtalya'nın Ukrayna'yı 2-1 yendiği karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Nicolo Zaniolo'dan İtalya-Ukrayna maçı sonrası büyük isyan!
Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, ülkesinin Ukrayna ile oynadığı maç sonrası yaptığı açıklamalarla ateş püskürdü. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Kuzey Makedonya mücadelesindeki performansı İtalya'da eleştirilerin hedefi olan Zaniolo, şunları söyledi:
"Kazanmak önemliydi çünkü Kuzey Makedonya maçında gördüğümüz takım biz değildik."