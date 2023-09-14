SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın listesindeydi! Dünya yıldızı takımından ayrılıyor

Yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala fırsatları değerlendiriyor. Sarı-kırmızılı ekip sürpriz yaşanmaması durumunda kadro planlamasını tamamladı. Ancak yaşanacak bir fırsatta yönetim harekete geçecek. İtalyan gazeteci ise Cimbom'un listesindeki dünya yıldızının takımdan ayrılacağını açıkladı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)

Ali Genç| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.09.2023- 12:30 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023- 12:44