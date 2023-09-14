Dünyanın en pahalı takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sıralaması...

Dünyanın en pahalı takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sıralaması...

Son dakika spor haberi: Yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçti. Süper Lig ekipleri de bu hıza ayak uydurdu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor birçok yıldız ismi kadrosuna kattı. Süper Lig, tarihinin en yüksek piyasa değerine ulaşırken takımlarımınız dünya sıralamasında kaçıncı sırada oldukları merak edildi. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'un piyasa değerleri ve dünya sıralamalarındaki yerleri...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.09.2023- 20:59