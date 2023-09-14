BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Teknik adam olarak yüzüm gülüyor. Bütün oyuncularım bugün antrenmana çıkıyor. Bütün oyuncularımızı en hazır halde kullanacağımız vakte doğru ilerliyoruz.

Bu hafta bizim için çok önemli bir maç periyodu başlıyor. Samsunspor, gelişen, yeni, önemli transferler yapan bir takım.

7 maçlık periyot bizim için başlıyor. Çok uzun bir periyot olacak. Bu 7 maçlık süreçte kadromuzun tamamlanması, oyuncularımızın gerçek performanslarını bulmaları için geçirecekleri süre, birçok oyuncumuz sezon başı kampı geçirmedi. Yavaş yavaş katılıyorlar. Bugün de Zaha takımla beraber antrenmanlara başlıyor. Hakim 2 gün önce başladı. Son transferimiz Ndombele geçen hafta geldi. 1-2 hafta içerisinde en yüksek performansına ulaşacaktır diye düşünüyorum.