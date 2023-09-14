Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk şu ifadelere yer verdi.
Galatasaray'da Okan Buruk'tan yeni sözleşme açıklaması!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Lige ve Şampiyonlar Ligi'ne hazır olduklarını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Kontratla ilgili bir şey konuşmadık." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR
Teknik adam olarak yüzüm gülüyor. Bütün oyuncularım bugün antrenmana çıkıyor. Bütün oyuncularımızı en hazır halde kullanacağımız vakte doğru ilerliyoruz.
Bu hafta bizim için çok önemli bir maç periyodu başlıyor. Samsunspor, gelişen, yeni, önemli transferler yapan bir takım.
7 maçlık periyot bizim için başlıyor. Çok uzun bir periyot olacak. Bu 7 maçlık süreçte kadromuzun tamamlanması, oyuncularımızın gerçek performanslarını bulmaları için geçirecekleri süre, birçok oyuncumuz sezon başı kampı geçirmedi. Yavaş yavaş katılıyorlar. Bugün de Zaha takımla beraber antrenmanlara başlıyor. Hakim 2 gün önce başladı. Son transferimiz Ndombele geçen hafta geldi. 1-2 hafta içerisinde en yüksek performansına ulaşacaktır diye düşünüyorum.
"LİGE VE DEVLER LİGİ'NE HAZIRIZ"
Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yüksek tempolu maçlara hazırız. Oyuncularıma gerçekten bu anlamda çok inanan bir teknik adamım. İyi bir kadroya sahibiz. Başkanımıza, yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Önemli kadro kurdular. Galatasaray camiasında birliktelik sağladılar. Geçen seneden başlayan şampiyonluk yolumuz, bu sezon Şampiyonlar Ligi'yle birleşti. Dolu tribünleri görüyoruz, Galatasaray taraftarının sokakta ne kadar mutlu olduğunu görüyoruz. Bu da bir teknik adam olarak beni sevindiriyor. Amacımız onların yüzünü daha çok güldürmek.