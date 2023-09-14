Avrupa transfer döneminin kapanmasıyla birlikte büyük kulüpler, gelecek planlarında yer almayan oyuncuları transfer tahtası açık olan ülkelere göndermeye sıcak bakmaya başladı.
Flaş transfer iddiası! Malang Sarr'ın yeni adresi Süper Lig
Son dakika transfer haberleri: Ülkemizde transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala flaş iddialar gelmeye devam ediyor. Son olarak İngiliz basını, Chelsea forması giyen Malang Sarr konusunda flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin 24 yaşındaki yıldızı Malang Sarr'ı kiralık olarak göndermesi planlanıyor.
YENİ ADRESİ SÜPER LİG
İngiliz basınından Football Insider'ın haberine göre; Maviler 2 yıllık sözleşmesi kalan stoperi kiralamak ve yeniden vitrine çıkarmak istiyor.