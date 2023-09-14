MALANG SARR KİMDİR?

23 Ocak 1999 tarihinde Fransa'nın Nice kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Nice altyapısında başladı. 2020 yılında Chelsea'ye bedelsiz olarak transfer oldu. 24 yaşındaki Senegal asıllı Fransız futbolcu, 2020-21 sezonunu Porto'da kiralık olarak geçirdi. Genç stoperin Chelsea ile olan sözleşmesi 2025'te sona eriyor. Malang Sarr'ın güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...