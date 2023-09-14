Galatasaray'da Wilfried Zaha takımla birlikte çalıştı!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Yılport Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürürken, Wilfried Zaha takımla birlikte çalıştı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.09.2023- 13:47 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023- 13:51