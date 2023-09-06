Galatasaray'da yönetimi endişelendiren maaş detayı! Sıkıntı yaratabilir

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ter dökecek olan Galatasaray, kadrosuna birçok yıldız ismi kattı. Sarı-kırmızılı ekip bu oyuncuları takviye ederken bazı sorunları da beraberinde üstlendi. Kadrosuna çilekleri katan Cimbom, maaş skalasında da sampalar yaşamaya başladı. İşte Galatasaray'ı bekleyen tehlike. | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.09.2023- 09:52