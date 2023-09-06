Geçen sezonki şampiyonluğun mimarlarından Nelsson ve Abdülkerim'in toplam maaşı yaklaşık 2 milyon Euro ederken, Davinson Sanchez tek başına 3.2 milyon Euro alacak.
Galatasaray'da yönetimi endişelendiren maaş detayı! Sıkıntı yaratabilir
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ter dökecek olan Galatasaray, kadrosuna birçok yıldız ismi kattı. Sarı-kırmızılı ekip bu oyuncuları takviye ederken bazı sorunları da beraberinde üstlendi. Kadrosuna çilekleri katan Cimbom, maaş skalasında da sampalar yaşamaya başladı. İşte Galatasaray'ı bekleyen tehlike. | Galatasaray haberleri
Takımın kilit isimlerinden Kerem Aktürkoğlu yaklaşık 800 bin Euro, Boey ise 400 bin Euro kazanırken, Tete'nin 2.8 milyon Euro garanti ücretinin olması çok büyük endişe yaratıyor.
Transfer en hareketli takımlarından biri olan Galatasaray çok önemli yıldızları kadrosuna kattı.