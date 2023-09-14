Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Oğulcan Çağlayan ile yollarını ayırdığını açıkladı. Detaylar geliyor...

Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Oğulcan Çağlayan ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Oğulcan Çağlayan'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

27 yaşındaki oyuncu Galatasaray'a transfer olduğu süreçte Çaykur Rizespor ile sözleşmesini feshedip sarı-kırmızılı kulüp ile anlaşmıştı.

UÇK o dönem Galatasaray'ın, Çaykur Rizerspor'a tazminat ödemesine karar verdi. Bu tazminatın miktarı, Çaykur Rizespor'un Oğulcan Çağlayan'ı Kayseri Erciyes'ten kadrosuna kattığı bonservis bedeli olan 1 milyon 200 bin euro oldu. Ayrıca Oğulcan Çağlayan hatalı fesih nedeniyle 6 resmi müsabakadan men cezasına çarptırılmıştı.