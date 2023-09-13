Tottneham'ı yıkan haber Angelos Postecoglou'yu çaresiz bıraktı.
Davinson Sanchez transferinde büyük pişmanlık!
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın son olarak kadrosuna kattığı Davinson Sanchez ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Transferde büyük pişmanlık var. İşte detaylar...
Sanchez'in yokluğunda Romeronun'da milli takımda sakatlanması Tottenham'ı ahlar vahlar içinde bırakırken İngiliz ekibinin şimdi neler yapacağı merak ediliyor.
Galatasaray'ın stoperini transfer ettiği Tottenham'da o bölgede flaş bir gelişme yaşandı.