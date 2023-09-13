Arjantinli gazeteci Luis Fregossi, oyuncunun durumunun ciddi olduğunu belirterek "İngiltere'ye gönderilip gönderilmeyeceğine ya da Bolivya'ya seyahat etmeye uygun olup olmadığına karar vermeden önce ayrıntılı tarama yapılacak" ifadelerini kullandı.