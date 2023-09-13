Yılın son bombası patlıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, gelecek sezon ipi göğüslemek istiyor. Takıma mutlak bir 6 numara takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor. Deneyimli çalıştırıcı 6 ismin biletini kesti ve takımdan gönderilmesini istedi. Bu sayede hem bütçe hafifletilecek hem de yapılacak transfere kaynak oluşturulacak. Kanarya, Galatasaray'ın da gündemine giren yıldız isim için temaslarını sıklaştırdı. İşte son gelişmeler ve transferin ayrıntıları... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.09.2023- 10:46 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023- 10:47