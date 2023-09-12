Yeni sezonda üç kulvarda yarışacak olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı bombası!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çeken Galatasaray'da transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalar hızlandı. 15 Eylül'de sona erecek transfer dönemi öncesi yerli isimlere yönelen sarı-kırmızılılar, kariyerini Lille'de sürdüren Trabzonspor'un eski yıldızı Yusuf Yazıcı'yı gündemine aldı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
Geniş rotasyonlu bir kadro kurmak için arayışlarına devam eden sarı-kırmızılılar, bu sezon birçok yıldızı renklerine bağladı.
Cimbom, Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Angelino, Tete, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez gibi dünyaca ünlü birçok yıldızı takıma kazandırdı.