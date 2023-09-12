Mauro Icardi'nin bonservisini almayı başaran sarı-kırmızılılar; Wilfried Zaha, Tanguy Ndombele, Davinson Sanchez, Tete, Hakim Ziyech ve Angelino gibi birçok dünya yıldızını transfer etti.
Galatasaray'dan yerli operasyonu! Listede 3 yıldız var
Galatasaray'da yerli oyuncu rotasyonu için listeye her gün yeni oyuncular ekleniyor. Sarı-kırmızılılarda buna göre gündeme 3 yerli oyuncu geldi. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
Sarı- kırmızılı takım, transfer döneminin bitmesine 3 gün kala kadrosuna son şeklini vermeye çalışıyor.
Şampiyonlar Ligi için futbolcu listesini teslim eden, Süper Lig için ise Cuma gününe kadar vakti bulunan yönetim yine fırsat transferi kovalıyor.