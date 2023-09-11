Galatasaray yıldız isimle nikah tazeliyor! Sözleşme süresi...

Yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, rotasını iç transfere çevirdi. Yönetim, geçtiğimiz sezon gösterdikleri performans ile Avrupa devlerinin radarına giren sarı-kırmızılı birçok oyuncu ile sözleşme görüşmelerie devam ediyor. Kurmaylar, yıldız isimle nikah tazeleyecek. İşte sözleşmenin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)