Milli arayı fırsat bilen Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray yıldız isimle nikah tazeliyor! Sözleşme süresi...
Yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, rotasını iç transfere çevirdi. Yönetim, geçtiğimiz sezon gösterdikleri performans ile Avrupa devlerinin radarına giren sarı-kırmızılı birçok oyuncu ile sözleşme görüşmelerie devam ediyor. Kurmaylar, yıldız isimle nikah tazeleyecek. İşte sözleşmenin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-kırmızılı ekipte kadroya katılan isimler takıma alışmaya başladı.
Teknik direktör Okan Buruk, yeni transferlerle yakından ilgileniyor.