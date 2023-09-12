Galatasaray'da transfer Dries Mertens'in durumuna göre şekillenecek.
Galatasaray'da bir ayrılık bir transfer! Hedefteki isim...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ayrılık kapıda. Sarı-kırmızılı ekip yıldız ismiyle yolları ayırmayı planlıyor. Kurmaylar, oyuncunun takımdan gönderilmesi durumunda yeni bir ismi kadroya dahil edecek. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Sarı-Kırmızılılar'ın Belçikalı yıldızı için Katar Ligi'nden iki kulüp menajeri ile temaslara başladı.
Mertens'in Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı biliniyor.