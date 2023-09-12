GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yönetimden ayrılık hamlesi! Cuma gününe kadar...

Transfer döneminde fırtına gibi esen Galatasaray'da sıra geldi ayrılacaklara. Sarı kırmızılı ekip, takımdaki yabancı sayısını azalatmak için harekete geçti. Cimbom o iki isimle cuma gününe kadar vedalaşacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.09.2023- 09:02 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023- 09:34