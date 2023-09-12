Süper Lig'de takımlarda kadrolarına en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyorlar.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yönetimden ayrılık hamlesi! Cuma gününe kadar...
Transfer döneminde fırtına gibi esen Galatasaray'da sıra geldi ayrılacaklara. Sarı kırmızılı ekip, takımdaki yabancı sayısını azalatmak için harekete geçti. Cimbom o iki isimle cuma gününe kadar vedalaşacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 12.09.2023- 09:02 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023- 09:34
Yaptığı transferlerin ardından yabancı sayısı yükselen Galatasaray, harekete geçti.
Sarı-kırmızılı takımın mevcut kadrosunda 16 yabancı oyuncu yer alıyor.