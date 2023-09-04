Süper Lig'de Gaziantep deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyetle taraftarlarını sevindiren Galatasaray'da transfer belirsizliği büyüyor...
Galatasaray'da transfer belirsizliği! Şampiyonlar Ligi listesine son gün
Transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Galatasaray, çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi listesinin verileceği son güne büyük bir belirsizlikle girerken, camiada 8 numara ve stoper hamlesi bekleniyor. İşte transferde son durum... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya listelerin verileceği son güne büyük bir sessizlikle giriyor.