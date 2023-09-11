Galatasaray'da transfer döneminin son haftasına girilirken transfer çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Dries Mertens endişesi! Bunu kimse beklemiyordu
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Dries Mertens ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transferde adı birçok takımla anılan 36 yaşındaki futbolcu hakkında beklenmedik bir haber geldi. Konuyla ilgili bilgiyi ise İtalyan basını açıkladı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Cimbom yaz transfer döneminde yıldız futbılcuları kadrosuna katmıştı.
Sarı kırmızılılar kalan günlerde fırsat transferi olması durumunda hamle yapmayı planlıyor.