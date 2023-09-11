Fenerbahçe'de transferin son haftasına girilirken çalışmalar hız kazandı.
Galatasaray'da istenmemişti şimdi Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde son hafta bombası
Fenerbahçe'de transfer döneminin son haftasına girilirken sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler hummalı bir şekilde orta saha arayışındaydı. Listesindeki isimlerle görüşme halinde olan yönetim, transferde adeta ters köşe yapmaya hazırlanıyor. Kanarya'nın, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray forması giyen o yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Bu sezon iddialı bir kadro kuran Kanarya, 3 kulvarda da başarılı olmak istiyor.
Yönetim özellikle bu yıl transferde adeta nokta atışı yaptı.