Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Okan buruk onay verdi! Galatasaray'dan 13 milyon Euro'luk operasyon
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray, transfer sezonunun bitimine günler kala çalışmaları hızlandırdı. Cimbom, Süper Lig'de şampiyonluk istiyor ve buna göre hamleler planlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk'un isteği doğrultusunda 13 milyon Euro'luk operasyonu başlattı. Yıldız oyuncunun transferi için kritik 7 güne girildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Transfer sezonunun sonuna doğru Cimbom bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor.
Kadrosunu yıldızlarla donatan sarı-kırmızılılar dur durak bilmiyor.