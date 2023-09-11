Okan buruk onay verdi! Galatasaray'dan 13 milyon Euro'luk operasyon

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray, transfer sezonunun bitimine günler kala çalışmaları hızlandırdı. Cimbom, Süper Lig'de şampiyonluk istiyor ve buna göre hamleler planlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk'un isteği doğrultusunda 13 milyon Euro'luk operasyonu başlattı. Yıldız oyuncunun transferi için kritik 7 güne girildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.09.2023- 06:40