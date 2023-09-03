TRANSFER HABERİ - Galatasaray yıldız isme bir adım uzaklıkta! İşte yapılan teklif

Son olarak Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Savunma hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, Devler Ligi'ni de düşünerek hareket ediyor. Cimbom, yıldız stoper ile anlaşma noktasına kadar geldi. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.09.2023- 10:20