Trendyol Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanında boy gösterdi.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray yıldız isme bir adım uzaklıkta! İşte yapılan teklif
Son olarak Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Savunma hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, Devler Ligi'ni de düşünerek hareket ediyor. Cimbom, yıldız stoper ile anlaşma noktasına kadar geldi. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Cimbom'da golleri Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi (2) kaydetti.