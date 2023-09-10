TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sürpriz veda! Kiralık gidiyor

Galatasaray bu sezon transferde kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmişti. Sarı kırmızılılarda transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala sürpriz ayrılıklar da yaşanabilir. Cimbom, Midtsjö ve Berkan'ın ardından bir futbolcuyla daha yollarını ayırmak üzere. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.09.2023- 10:26