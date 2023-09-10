Transferde önemli yıldızları kadrosuna dahil eden sarı kırmızılılar Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ne konsantre olmuş durumda...
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sürpriz veda! Kiralık gidiyor
Galatasaray bu sezon transferde kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmişti. Sarı kırmızılılarda transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala sürpriz ayrılıklar da yaşanabilir. Cimbom, Midtsjö ve Berkan'ın ardından bir futbolcuyla daha yollarını ayırmak üzere. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Cimbom'da diğer yandan transfer operasyonları hız kazandı.
Birçok yıldızı bünyesine katan Galatasaray'da sürpriz ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.