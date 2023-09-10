Transferin son günlerine yaklaşırken Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira'da üzen gelişme! İşte ayrılık tarihi
Bu sezon önemli yıldızları kadrosuna katan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların başarılı orta sahası Lucas Torreira ile ilgili ayrılık iddiası geldi. İtalyan basını, 27 yaşındaki futbolcunun ayrılık tarihini duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Cimbom son olarak Şampiyonlar Ligi kadrosuna Ndombele ve Sanchez'i dahil etti.
Sarı kırmızılar, Ndombele'yi kiralık olarak kadrosuna katarken Sanchez'in bonservisi için Tottenham kulübüne 9.5 milyon Euro ödedi.