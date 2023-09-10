GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira'da üzen gelişme! İşte ayrılık tarihi

Bu sezon önemli yıldızları kadrosuna katan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların başarılı orta sahası Lucas Torreira ile ilgili ayrılık iddiası geldi. İtalyan basını, 27 yaşındaki futbolcunun ayrılık tarihini duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.09.2023- 13:15