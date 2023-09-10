Bu sezon yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Galatasaray bir yandan da takımdan gönderilecek isimler konusunda da hareketli saatler yaşıyor.
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'da Mertens'e sürpriz talip!
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Başkan Vekili Erden Timur geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında fırsat transferlerinden bahsetmişti. Sarı-kırmızılılarda sürpriz gelişme ise yıldız isme gelen teklif oldu. İşte o teklif ve detayları...GS SPOR HABERLERİ
Bu sezon yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Galatasaray bir yandan da takımdan gönderilecek isimler konusunda da hareketli saatler yaşıyor.
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek sarı-kırmızılılarda bazı isimlere cazip tekliler gelmeye devam ediyor.
Takvim'de yer alan haberde Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Dries Mertens için sürpriz bir gelişme yaşandı.