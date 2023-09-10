Bu sezon yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Galatasaray'da gündeme gelen son isim Salih Özcan...
TRANSFER HABERLERİ | Anlaşma tamam! Galatasaray'a Borussia Dortmund'un yıldızı geliyor
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip orta saha transferinde düğmeye bastı. Cimbom, Borussia Dortmund'un yıldızıyla anlaşma sağladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Avrupa'da transferin sona erdiği 1 Eylül günü birçok oyuncuyla temasa geçen sarı-kırmızılı ekip, adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırabilmek için Salih'le de masaya oturmuştu.
Hatta o gün birçok oyuncuyla birlikte Salih Özcan için de kulüp adı belirtilmeden TFF'de lisans açıldı.