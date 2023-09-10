Haberler Galatasaray Haberleri Fredrik Midtsjö Galatasaray'a veda etti

Fredrik Midtsjö Galatasaray'a veda etti Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Pendikspor'a transfer olan Fredrik Midtsjö Galatasaray'a veda etti. İşte Norveçli futbolcunun sözleri... Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.09.2023- 21:45









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Galatasaray'dan Pendikspor'a transfer olan Fredrik Midtsjö, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.



Galatasaray'a veda eden Norveçli orta saha oyuncusu, "Bu muhteşem kulüp için oynayabildiğim için minnettar ve gururluyum. Teknik heyete, oyunculara, ve taraftarlara destekleri ve birlikte yarattığımız harika anlar için teşekkür ederim. Sizi her zaman destekleyeceğim" ifadelerini yazdı.



Midtsjö'nün bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı.