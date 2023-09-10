Süper Lig 2023/2024 sezonunda rekor kırarak en yüksek piyasa değerine ulaştı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'dan büyük yarış! Transfer gerçekleşiyor
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Transfer döneminin sonuna doğru 2 dev takım atağa kalktı. 100 yıllık rekabet bu sefer Manchester United'in yıldızı için sürüyor. İngiliz basını haberi verdi. Yıldız futbolcu 2 dev takımdan birine gidecek. (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
Güncel olarak Süper Lig'in değeri 1.15 milyar Euro oldu.
En yüksek takım değeri 245.75 milyon Euro ile Galatasaray oldu.