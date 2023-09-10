TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Şimdi de o isim gidiyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda transferde ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Fredrik Midstjö'yü Pendikspor'a gönderen Galatasaray'da şimdi de sürpriz bir ayrılık daha yaşanmak üzere. İşte o futbolcu ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.09.2023- 19:35