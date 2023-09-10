Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Şimdi de o isim gidiyor
Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda transferde ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Fredrik Midstjö'yü Pendikspor'a gönderen Galatasaray'da şimdi de sürpriz bir ayrılık daha yaşanmak üzere. İşte o futbolcu ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Sarı-kırmızılılarda 15 Eylül'de bitecek 1. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalar hızlandı.
Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Angelino, Tete, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez gibi birçok yıldız ismi renklerine bağlayan Cimbom, yaptığı takviyelerle büyük yankı uyandırdı.