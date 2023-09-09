Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Galatasaray, Ndombele ve Sanchez'i renklerine bağladı.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a gençlik aşısı! Bayern Münih'in yıldız adayı listede
Milli arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Fırsat transferi arayan sarı-kırmızılı ekip orta sahasına takviye yapmayı düşünüyor. Cimbom, Bayern Münih'in genç yıldız adayını listesine ekledi. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Sarı kırmızılılar, Fransız orta saha oyuncusu Ndombele'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Davinson Sanchez'in bonservisine ise 9.5 milyon euro ödedi.