Türkiye Futbol Federasyonu, Kerem Aktürkoğlu'nun Ermenistan maçında boyun ve göğüs travması geçirmesi, Abdülkerim Bardakcı'nın da hamileliğinin son döneminde olan eşinin yanında bulunması için kendisine izin verilmesi nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı açıkladı.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Belçika'nın Genk şehrinde 12 Eylül Salı günü Japonya ile özel maçta karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Kerem Aktürkoğlu dün oynanan Ermenistan karşılaşmasında boyun ve göğüs travması geçirmesi, Abdülkerim Bardakcı ise hamileliğinin son döneminde olan eşinin yanında bulunması için kendisine izin verilmesi sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı" denildi.