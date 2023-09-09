Aslan, önemli yıldızları kadrosuna kattı. Transfer döneminin sonu yaklaşırken gündemde yerli bir sağ bek var.
Galatasaray'dan sürpriz hamle! Transfer tahtası kapanmadan imza atacak
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yerli futbolculara ağırlık verdi. Fransız futbolcu Leo Dubois ile yollarını ayıracak olan Cimbom, sürpriz bir isim için harekete geçti. Sarı kırmızılılar, gündemindeki o yıldıza transfer tahtası kapanmadan imza attırmak istiyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 09.09.2023- 10:48
Fotomaç'ın haberine göre, Leo Dubois ile yolları ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar bu bölgeye bir takviye daha planlıyor.
Hedefteki isim Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı...