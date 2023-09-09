Galatasaray'dan sürpriz hamle! Transfer tahtası kapanmadan imza atacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yerli futbolculara ağırlık verdi. Fransız futbolcu Leo Dubois ile yollarını ayıracak olan Cimbom, sürpriz bir isim için harekete geçti. Sarı kırmızılılar, gündemindeki o yıldıza transfer tahtası kapanmadan imza attırmak istiyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.09.2023- 10:48