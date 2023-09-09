Transfer harekatını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray Paul Pogba'dan vazgeçmiyor! Taraftarları heyecanlandıran gelişme
Yaz transfer döneminde dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Orta saha bölgesini Tanguy Ndombele ile dolduran sarı kırmızılılarla ilgili çarpıcı bir haber geldi. Cimbom'un, Juventus'un yıldızı Paul Pogba'dan vazgeçmediği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilmek için flaş yıldızları kadrosuna kattı.