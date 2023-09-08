Galatasaray'ın, UEFA'ya listesini göndereceği dün takıma gelen Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'in transferlerinin perde arkası belli oldu.
İşte Galatasaray'da Ndombele ve Davinson Sanchez transferlerinin perde arkası! Tottenham ile pazarlıklar...
Yaptığı transferler ile Avrupa'da dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, UEFA'ya kadrosunu bildirmeden kısa süre içerisinde Tottenham'dan Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'i takviye etti. Transfer operasyonunu titizlikle tamamlayan sarı-kırmızılılarda flaş gerçekler ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
KIRAN KIRANA PAZARLIKLAR
Sarı-kırmızılılar, iki yıldız için Tottenham ile girdiği sıkı pazarlıktan galip çıktı.
İngiliz kulübünün sahibi Daniel Levy ile kıran kırana pazarlıklar yapan yönetim, sadece iki sezon önce toplamda 104 milyon euro bonservis ödediği Ndombele ve Sanchez'i çok düşük rakamlara kaptı.