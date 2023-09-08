PREMİER LİG'DEN GELEN TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Bunlardan biri Sanchez transferinde oluşan yeni hava ile beraber Ndombele'nin eklenmek istenmesi, diğeri ise Fransız oyuncunun Premier Lig'den yapılan bir teklifi kabul etmemesi. Bu durum Galatasaray'ın önünü açtı ve iki yıldız alındı.