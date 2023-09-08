Brezilya'dan bomba iddia! Galatasaray'a Sambacı yıldız geliyor

Bu sezon flaş isimleri kadrosuna katan Galatasaray transferde durmak bilmiyor. Birçok futbolcuyla görüşmelerine devam eden sarı kırmızılılarla ilgili Brezilya'dan bomba bir iddia geldi. Cimbom'un, Gremio'da forma giyen 23 yaşındaki yıldız için harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)