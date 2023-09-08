Galatasaray'dan milli yıldıza yeni teklif! Transferde Şampiyonlar Ligi detayı

Transfer döneminde adından söz ettiren Galatasaray, son olarak Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'i renklerine bağladı. Başkan vekili Erden Timur, yabancı transferini kapattıklarını dile getirirken; yerli veya fırsat transferi yapabileceklerini söyledi. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda milli yıldız için yeni bir teklif iletti. İşte transferde Şampiyonlar Ligi detayı ve son gelişmeler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2023- 06:40