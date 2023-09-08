G.Saray'dan milli yıldıza yeni teklif!
İşte Devler Ligi'ni kazanma ihtimali!
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
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