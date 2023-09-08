Galatasaray, ses getiren takviyeler gerçekleştirdi ve Leo Dubois'nın yerine bir oyuncu arayışına girdi.
Galatasaray'dan milli yıldıza yeni teklif! Transferde Şampiyonlar Ligi detayı
Transfer döneminde adından söz ettiren Galatasaray, son olarak Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'i renklerine bağladı. Başkan vekili Erden Timur, yabancı transferini kapattıklarını dile getirirken; yerli veya fırsat transferi yapabileceklerini söyledi. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda milli yıldız için yeni bir teklif iletti. İşte transferde Şampiyonlar Ligi detayı ve son gelişmeler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Bu doğrultuda Cimbom, İtalya'da Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i gündemine almıştı.
Takvim'in haberine göre; G.Saray'ın 26 yaşındaki futbolcu için yeni bir girişim yaptığı ortaya çıktı.