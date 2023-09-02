Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Sarı kırmızılılar, Ali Şansalan'ın düdüğüyle başlayacak karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Mücadele öncesinde de teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Mücadele öncesinde sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Gaziantep ve depremden etkilenen diğer şehirlerimiz için geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimi tekrar ediyorum. Bundan önce ders almadık, inşallah artık ders çıkartırız. Depremden sonra bütün kulüpler, elimizden geleni yapmaya çalıştık."

"Takımımızı birbirine alıştırmamız gerekiyor. Çok fazla yeni oyuncumuz var. Onlar oynadıkça birbirini tanıyacak. Oyuncularıma güveniyorum. Bugün de kazanırsak 7 puanla araya girmemiz durumunda nefes almış olacağız. Umarım bu maçı kazanıp, aradan sonra daha güçlü bir Galatasaray izletiriz."

"Orta sahada çok fazla seçeneğimiz yoktu. Sergio ve Midtsjö'nün sakatlığı vardı. Kaan ve Baran var yedeklerde. Tete ve Kerem ilk defa Molde maçında oynadı."

"Bayern Münih de Manchester United da güçlü takımlar. Kopenhag, Avrupa alışkanlığı olan bir takım. Kazanarak başlamak istiyoruz ve ilk hedefimiz tabii ki gruptan çıkmak."

"Kadroya yeni oyuncu yazdırmak için 2 gün kaldı. İnşallah transferi de olumlu şekilde tamamlayıp, milli aradan sonra yeni bir başlangıç yapacağız."