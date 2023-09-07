Galatasaray, Fredrik Midtsjö'nün 3 milyon euro karşılığında Pendikspor'a transfer olduğunu açıkladı.



Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbolcumuz Fredrik Midtsjö'nün transferi konusunda Pendikspor Futbol A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Pendikspor Futbol A.Ş., şirketimize net 3.000.000 EUR transfer bedeli ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GALATASARAY'DAN VEDA MESAJI

Midtsjö'nün ayrılığı sonrası Galatasaray sosyal medya hesabından Norveçli oyuncu için bir veda paylaşımı yaptı. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Galatasaray formasıyla verdiği emekler için Fredrik Midtsjø'ye teşekkür ederiz.

Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz!

PENDİKSPOR DA DUYURDU



G.Saray'ın KAP duyurusu sonrası Fredrik Midtsjö'nün transferini Pendikspor da sosyal medya hesabından açıkladı.