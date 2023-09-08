Galatasaray yaz transfer döneminde kadrosunu dünyaca ünlü yıldızlarla güçlendirdi.
GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan flaş zam talebi!
Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların başarılı teknik direktörü Okan Buruk'un, yönetimden flaş bir talepte bulunduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar geçen sezonki şampiyonluk sonrası önemli yıldızlarla sözleşme imzaladı.
Böylelikle Cimbom'da birçok oyuncunun maaşı da yükselmiş oldu.