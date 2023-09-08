Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a! Erden Timur'un fırsat transferi imzayı atıyor

Bu sezon önemli yıldızları kadrosuna katan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosundaki eksiklikleri tamamlayan Cimbom'un bugünden itibaren en temel hedefi 'fırsat transferi' yapmak. Bu doğrultuda görüşmelerine devam eden Aslan'ın gündemine çok sürpriz bir futbolcu geldi. Sarı kırmızılıların, Fenerbahçe'nin eski yıldızı için devreye girdiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2023- 09:28