Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a! Erden Timur'un fırsat transferi imzayı atıyor
Bu sezon önemli yıldızları kadrosuna katan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosundaki eksiklikleri tamamlayan Cimbom'un bugünden itibaren en temel hedefi 'fırsat transferi' yapmak. Bu doğrultuda görüşmelerine devam eden Aslan'ın gündemine çok sürpriz bir futbolcu geldi. Sarı kırmızılıların, Fenerbahçe'nin eski yıldızı için devreye girdiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar yaz transfer döneminde kadrosunu dünya yıldızlarıyla donatmıştı.
Cimbom özellikle Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmasıyla birlikte 2 flaş hamleye imza attı.