F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a!
G.Saray'dan milli yıldıza yeni teklif!
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
KABIZLIK İÇİN 3 PRATİK TARİF👊
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