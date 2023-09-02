UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde'yi 3-2 ve 2-1'lik skorlarla eleyerek adını gruplara yazdıran Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Ramos'un abisinden şaşırtan talep! Yapılan teklifi...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yükselen Galatasaray'da gözler transfer harekatına çevrildi. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip İspanyol yıldız Sergio Ramos ile görüşmelerini uzun zamandır sürdürüyor. Kurmaylar, tecrübeli stopere teklifini iletmişti. Ancak Ramos'un abisi, yönetime şaşırtan bir cevap verdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı yıldızlarla ses getiren ve sezonu şampiyonlukla tamamlayan sarı-kırmızılılar, bu sezon da yaptığı takviyelerle gündem oldu.
Cimbom, Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Angelino ve Tete gibi yıldız futbolcuları renklerine bağladı.