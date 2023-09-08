Transfer döneminin dikkat çeken kulüplerinden Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Jadon Sancho gelişmesi! Pazarlık süreci...
Transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kadrosuna önemli isimleri dahil eden sarı-kırmızılı ekip hücum hattına fırsat transferi kovalıyor. Adı Cimbom ile anılan Jadon Sancho için flaş bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-kırmızılı ekip bu dönem kadrosuna 13 transfer yaptı.
Yönetim kadroya Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Angelino ve Kerem Demirbay gibi isimleri dahil etti.