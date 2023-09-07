TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da yıldız isim takımdan ayrıldı! Süper Lig ekibine ile anlaştı

Trenyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkatleri üzerine çeken sarı-kırmızılı ekip yabancı sayısında sınırı aştı. Kurmaylar, geçtiğimiz sezon performansıyla beğeni toplayan futbolcusu ile yollarını ayırdı. Futbolcu, Süper Lig ekibi ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.09.2023- 16:41