Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da gelecek isimlerle birlikte takımdan ayrılacak isimlerde merak ediliyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da yıldız isim takımdan ayrıldı! Süper Lig ekibine ile anlaştı
Trenyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkatleri üzerine çeken sarı-kırmızılı ekip yabancı sayısında sınırı aştı. Kurmaylar, geçtiğimiz sezon performansıyla beğeni toplayan futbolcusu ile yollarını ayırdı. Futbolcu, Süper Lig ekibi ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala sarı kırmızılılar harekete geçti.
Ndombele ve Sanchez'i kadrosuna katan sarı kırmızılıların yabancı sayısı 16'ya yükseldi.