Avrupa kupalarında başarılı olmak isteyen sarı kırmızılı yönetim önemli yıldızları kadrosuna dahil etti.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray yerli oyuncuları gözünü kestirdi! 3 isimden biri...
Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Kadro planlamasında dikkat çeken değişiklikler yapan sarı-kırmızılı ekip yabancı kuralından dolayı ligde sorun yaşamamak için rotasını tekrar transfere çevirdi. Kurmaylar listedeki 3 Türk oyuncudan birini kadroya katmak istiyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Flaş transferlerle adından söz ettiren Galatasaray'ın çalışmaları devam ediyor.
Cimbom son olarak kadrosunu Ndombele ve Davinson Sanchez ile güçlendirdi.