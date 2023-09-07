Galatasaray'ın yeni transferleri Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve Ndombele'nin son durumları merak konusu oldu.
Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması! Sahalara ne zaman dönecek?
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta darbe alan Mauro Icardi hakkında açıklama geldi. Sarı-kırmızılılarda Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve Ndombele'nin son durumları da belli oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Öte yandan Mauro Icardi ise Gaziantep FK maçında sakatlık yaşadı.
Sarı-kırmızılı camia, yeni transferleri sahada görmek için oldukça sabırsız.