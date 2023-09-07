Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Metin Oktay Tesisleri'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da Erden Timur'dan transfer sözleri!
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. "Yabancı oyuncu transferini kapattık" diyen Erden Timur, Tete konusunda olumsuzluk olmadığını dile getirdi. Ayrıca Timur, transfer sürecinde adı geçen birçok oyuncuyla ilgini net konuştu. İşte Erden Timur'un açıklamalarının tamamı... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Transfer süreci hakkında flaş ifadeler kullanan Timur, kalan zamandaki planlamayla ilgili bilgilendirme yaptı.
İşte o sözler...
"Bu sene daha farklıyız. Tecrübem geçen sene ve bu sene. Avrupa'daki büyük kulüp sahipleri, sportif direktörlerle Suudi Arabistan'ı konuştuk. Zor bir transfer dönemi oldu. Scout ekibimiz ile sene başından beri iyi hazırlandık. Özel hazırlanmıştık. Binlerin üzerinde oyuncu incelendi."