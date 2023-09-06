TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş veda! İmzalar bugün atılacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katan Cimbom'da, gidecek futbolcular da büyük merak konusu olmuştu. Bu doğrultuda sarı kırmızılılarda 24 saat içinde sürpriz bir ayrılık gerçekleşebilir. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.09.2023- 12:34