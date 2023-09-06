Şampiyonlar Ligi'nde A grubunda yer alan Galatasaray, avrupa kupalarında iddialı bir takım kurmak istiyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş veda! İmzalar bugün atılacak
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katan Cimbom'da, gidecek futbolcular da büyük merak konusu olmuştu. Bu doğrultuda sarı kırmızılılarda 24 saat içinde sürpriz bir ayrılık gerçekleşebilir. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Galatasaray yönetimi transferde atağa kalktı.
Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi listesinin verilmesine sayılı saatler kala 2 yıldız ismi açıkladı.