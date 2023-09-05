Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, dün gece geç saatlerde İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan savunmacı Davinson Sanchez'i bonservisiyle, orta alan oyuncusu Tanguy Ndombele'yi ise kiralık olarak transfer etti.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık kesinleşti! Bonservis bedeli...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray Şampiyonlar Ligi için kardosunu kurdu. Birçok yıldız transfere imza atan sarı-kırmızılılar da sıra ayrılacak oyunculara geldi. Cimbom'un bir yıldız futbolcusu daha yolcu oluyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi gruplarında temsil edecek olan sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler de oluyor.
Bunlardan biri de Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö...