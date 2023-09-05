TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık kesinleşti! Bonservis bedeli...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray Şampiyonlar Ligi için kardosunu kurdu. Birçok yıldız transfere imza atan sarı-kırmızılılar da sıra ayrılacak oyunculara geldi. Cimbom'un bir yıldız futbolcusu daha yolcu oluyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.09.2023- 18:56