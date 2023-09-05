Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray kadrosunu açıkladı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Ndombele ve Sanchez listede yer alırken, Dubois ve Midtssjö kafilede yer almadı.
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray kadrosunu açıkladı.
Şampiyonlar Ligi grupları öncesi Molde'yi her iki maçtada mağlup ederek büyük bir başarı elde eden sarı-kırmızılılarda kafilede sürpriz değişiklikler oldu.
Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile aynı grupta yer alıyor.